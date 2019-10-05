Легкоатлетка Дарья Клишина не будет прыгать на Чемпионате мира в Дохе

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-05T08:08:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Серебряный призер чемпионата мира 2017, медийная персона и просто красавица 28-летняя уроженка Твери Дарья Клишина не выступит на Чемпионате мира 2019 в столице Катара Дохе из-за травмы.

«К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать и были вынуждены сняться. Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков. Прилетела сюда, продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать. Важнее сейчас, плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт», - такую цитату спортсменки приводит Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Главный тренер сборных России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, говоря о снятии Клишиной с состязаний, заметил, что это очень неприятное решение для нашей команды. Но он считает олимпийский сезон для Дарьи приоритетным.

ИСТОЧНИК KP.RU