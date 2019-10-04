2019-10-04T15:58:28+03:00
Происшествия

В Тверской области из дачного дома петербурженки украли стройматериалы

Ущерб составил 15 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержали дачного вораВ Тверской области задержали дачного вораФото: Василий ХОДАРЕВ
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С заявлением о краже в дежурную часть Кувшиновского отделения полиции МО МВД России "Торжокский" обратилась 61-летняя жительница Санкт-Петербурга. Пенсионерка рассказала, что в ее отсутствие неизвестный проник в дачный дом и похитил стройматериалы.

Сотрудники уголовного розыска обследовали место происшествия, опросили соседей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, безработный 50-летний житель Кувшиновского района Тверской области. Подозреваемый задержан, в содеянном сознался.

По статье "Кража" фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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