Выставка-смотр "Салют Победы" открывается в Твери

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-02T15:26:47+03:00

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16 октября в Тверском областном Доме народного творчества открывается межрегиональный этап всероссийской выставки-смотра "Салют Победы". Посетителям будут представлены работы художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества из регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Масштабное событие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей, – считает губернатор Игорь Руденя.

На региональном этапе выставки жюри определит победителей в номинациях конкурса "Лучшая экспозиция" (от региона) и "Лучший автор". Победители примут участие в итоговой всероссийской выставке, которая пройдет в Москве в Музее Победы на Поклонной горе в августе 2020 года.

Выставка будет работать до 16 ноября 2019 года в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной. Справки по телефонам: (4822) 34-34-50, 34-66-54.

ИСТОЧНИК KP.RU