2019-10-01T12:13:24+03:00
Общество

В правительстве Тверской области рассказали, какая судьба ждет Морозовские казармы

На первоочередном месте - расселение жильцов
Ольга ТРОФИМОВА
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Реновация Морозовского городка начнется с расселения жителей казармРеновация Морозовского городка начнется с расселения жителей казармФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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30 сентября в правительстве Тверской области обсудили дальнейшую судьбу Морозовского городка, что в Пролетарском районе Твери. Комплекс зданий находится в плачевном состоянии, требует ремонта и вложений, но в первую очередь - расселения.

На совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя, присутствовал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. Компания входит в команду института развития ВЭБ.РФ, который намерен участвовать в реновации комплекса. Также в обсуждении участвовали представители ООО "КБ Стрелка" – партнера ВЭБ.РФ.

- Для нас очень значимо взаимодействие с ВЭБ.РФ. Компания имеет большой портфель успешных проектов. Возрождение Морозовского городка – один из наших совместных проектов, предусмотренных в рамках сотрудничества с госкорпорацией, - отметил Игорь Руденя.

Работа в этом направлении уже идет. Проведено комплексное обследование территории, социокультурный и пространственный анализ, изучен потенциал площадки. Определена и стратегия реализации проекта по реновации Морозовского городка - она начнется с переселения жителей.

В дальнейшем территория Морозовского городка должна стать местом активной городской среды с современной инфраструктурой. Там планируется создание культурно-выставочного и офисного пространства, образовательного кампуса для молодежи. Не останутся без внимания и прилегающие территории - набережная Тьмаки, парк Текстильщиков, Дворец творчества детей и молодёжи и другие объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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