Первенство области по конкуру и выездке пройдет на Тверском ипподроме
Начало в 11.00
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28 и 29 сентября на Тверском ипподроме пройдет первенство Тверской области по конкуру и выездке. Сообщается, что в турнире примут участие более 50 спортсменов.
Старты проводятся при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, РОО «Федерация конного спорта Тверской области». Организатор соревнований - конноспортивный центр имени Натальи Серовой.
Чтобы было комфортно смотреть выступления участников, зрителям напоминают, что надо одеться потеплее.
Начало соревнований в 11.00.
Продлятся они около 5 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU