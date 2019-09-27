Первенство области по конкуру и выездке пройдет на Тверском ипподроме

27 Сент. 23:27 2019-09-27T23:27:14+03:00

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28 и 29 сентября на Тверском ипподроме пройдет первенство Тверской области по конкуру и выездке. Сообщается, что в турнире примут участие более 50 спортсменов.

Старты проводятся при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, РОО «Федерация конного спорта Тверской области». Организатор соревнований - конноспортивный центр имени Натальи Серовой.

Чтобы было комфортно смотреть выступления участников, зрителям напоминают, что надо одеться потеплее.

Начало соревнований в 11.00.

Продлятся они около 5 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU