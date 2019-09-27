2019-09-27T20:02:18+03:00
Общество

На рынке в Тверской области предприниматель торговал сомнительными семенами

Товар снят с реализации
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продавали сомнительные семенаВ Тверской области продавали сомнительные семенаФото: Евгения ГУСЕВА
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Нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства были установлены сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в пгт. Сандово.

В ходе рейда установлено, что один из предпринимателей торговал семенами, не включенными в государственный реестр селекционных достижений.

- Данный факт является нарушением Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, - уточнили в ведомстве.

В отношении недобросовестного гражданина возбуждено административное дело. Около 1000 пакетов семян снято с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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