На рынке в Тверской области предприниматель торговал сомнительными семенами
Нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства были установлены сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в пгт. Сандово.
В ходе рейда установлено, что один из предпринимателей торговал семенами, не включенными в государственный реестр селекционных достижений.
- Данный факт является нарушением Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, - уточнили в ведомстве.
В отношении недобросовестного гражданина возбуждено административное дело. Около 1000 пакетов семян снято с реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU