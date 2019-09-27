На время закрытия мотосезона на улице Псковской в Твери перекроют движение

СЕГОДНЯ 19:41 2019-09-27T19:41:10+03:00

На несколько часов в Твери перекроют движение по улице Псковской Фото: Алина НИЗАМОВА

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В предстоящую субботу, 28 сентября, байкеры соберутся на традиционное закрытие мотосезона в Твери.

В связи с этим на период с 11:45 до 14:30 на улице Псковской на участке от Октябрьского проспекта до Волоколамского шоссе будут ограничены парковка и движение всех видов транспорта.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты передвижения с учетом объезда перекрытого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU