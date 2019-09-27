На время закрытия мотосезона на улице Псковской в Твери перекроют движение
В предстоящую субботу, 28 сентября, байкеры соберутся на традиционное закрытие мотосезона в Твери.
В связи с этим на период с 11:45 до 14:30 на улице Псковской на участке от Октябрьского проспекта до Волоколамского шоссе будут ограничены парковка и движение всех видов транспорта.
Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
Автомобилистов просят заранее планировать маршруты передвижения с учетом объезда перекрытого участка.
ИСТОЧНИК KP.RU