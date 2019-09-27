2019-09-27T17:49:20+03:00
Общество

С начала 2019 года население Тверской области сократилось на 4,7 тысяч человек

Таковы данные главного статистического ведомства региона - Тверьстата
Виктория ТУШКОВА
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Смертность у нас превышает рождаемость.Смертность у нас превышает рождаемость.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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На 1 августа 2019 года, по предварительной оценке тверской статистики, численность населения в регионе составила 1 млн 264 тыс. 900 человек. С начала года население региона уменьшилось на 4,7 тыс. человек.

Сокращение населения вызвано его естественной убылью, т. е. смертностью, отмечают специалисты. Число умерших с января по август превысило число родившихся в 1,9 раза.

Порадовать может лишь то, что показатели смертности всё-таки сокращаются: за семь месяцев 2019 года в сравнении с соответствующим периодом 2018 года смертность снизилась на 6,2%. Однако и рождаемость тоже падает: за обозначенный период она сократилась на 4,4%.

Болезни сердечно-сосудистой системы — самая частая причина смертности в регионе. На втором месте — онкология, а на третьем — внешние причины: ДТП, алкогольные отравления, убийства и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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