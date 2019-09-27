Указатель на несуществующую улицу обнаружился в Твери

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-27T17:36:47+03:00

Улицы такой скоро год как нет, а указатель - вот он! Фото: Виктория ТУШКОВА

Он отправляет всех на улицу Володарского, которой давно уж нет

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Почти год уж минул с того момента, как в Твери не стало "Володарки". Улицу, названную в честь деятеля революционного движения, участника Великой Октябрьской социалистической революции В. Володарского, переименовали в улицу Андрея Дементьева - поэта, заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии СССР и нашего земляка.

Революционное имя на поэтическое улица сменила в ноябре прошлого года. Соответствующее постановление 13 ноября 2018 года подписал глава Твери Алексей Огоньков. До этого предложение о переименовании было одобрено комиссией по топонимике и городской Думой.

Вскоре после того, как улица обрела новое имя, на всём её протяжении заменили таблички. На домах разместились выполненные в едином стиле синие аншлаги "Улица Андрея Дементьева".

Однако о том, что указатели могут быть не только на самой улице Дементьева, все, видимо, позабыли. А потому и сегодня знак, установленный на Жигарева около академии ВКО, продолжает направлять нас на несуществующую улицу Володарского. Этот указатель "КП"-Тверь" обнаружила 27 сентября 2019 года.

Кстати, задавшись соответствующей целью, наблюдательный тверичанин смог бы собрать неплохую коллекцию нелепых указателей на улицах города. Вспомнить только знак, отправивший в несуществующий век Двор Пролетарки, историю с указателем "Стела Город воинской Славы", в которой создатели умудрились сделать две ошибки в четырёх словах, или табличку с глупейшей орфографической ошибкой на съезде со Старого моста.

Указатель находится на улице Жигарева, напротив Военной академии ВКО.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU