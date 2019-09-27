2019-09-27T17:36:47+03:00
Общество

Указатель на несуществующую улицу обнаружился в Твери

Он отправляет всех на улицу Володарского, которой давно уж нет
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Улицы такой скоро год как нет, а указатель - вот он!Улицы такой скоро год как нет, а указатель - вот он!Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

Почти год уж минул с того момента, как в Твери не стало "Володарки". Улицу, названную в честь деятеля революционного движения, участника Великой Октябрьской социалистической революции В. Володарского, переименовали в улицу Андрея Дементьева - поэта, заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии СССР и нашего земляка.

Революционное имя на поэтическое улица сменила в ноябре прошлого года. Соответствующее постановление 13 ноября 2018 года подписал глава Твери Алексей Огоньков. До этого предложение о переименовании было одобрено комиссией по топонимике и городской Думой.

Вскоре после того, как улица обрела новое имя, на всём её протяжении заменили таблички. На домах разместились выполненные в едином стиле синие аншлаги "Улица Андрея Дементьева".

Однако о том, что указатели могут быть не только на самой улице Дементьева, все, видимо, позабыли. А потому и сегодня знак, установленный на Жигарева около академии ВКО, продолжает направлять нас на несуществующую улицу Володарского. Этот указатель "КП"-Тверь" обнаружила 27 сентября 2019 года.

Кстати, задавшись соответствующей целью, наблюдательный тверичанин смог бы собрать неплохую коллекцию нелепых указателей на улицах города. Вспомнить только знак, отправивший в несуществующий век Двор Пролетарки, историю с указателем "Стела Город воинской Славы", в которой создатели умудрились сделать две ошибки в четырёх словах, или табличку с глупейшей орфографической ошибкой на съезде со Старого моста.

Указатель находится на улице Жигарева, напротив Военной академии ВКО. Фото: Виктория ТУШКОВА

Указатель находится на улице Жигарева, напротив Военной академии ВКО.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала 2019 года население Тверской области сократилось на 4,7 тысяч человек
В Тверской области сбили женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте
Туристы предпочитают приезжать в Тверскую область весной и летом
В Тверской области стартует еженедельный "Контроль трезвости"
Роспотребнадзор по Тверской области проведет "горячую линию" по профилактике гриппа и ОРВИ
Новый детский сад на 110 мест открыли в Тверской области
В сентябре на пятерых долгожителей в Тверской области стало больше
Прорыв на улице Склизкова в Твери обещают устранить в кратчайшие сроки
Еще один многоквартирный дом в Твери переведен на прямые договоры
На улице Лизы Чайкиной в Твери сбили женщину
Двое мужчин попались на краже бензина с АЗС в Тверской области
В Твери меньше трети жилых домов подключены к отоплению
Предприниматель из Великого Новгорода задержан за дачу взятки полицейскому в Тверской области
В Тверской области мужчина пытался заживо сжечь двух пенсионеров
Жителей Твери приглашают пройти 10 тысяч шагов к здоровому образу жизни
Работникам коммунального предприятия в Тверской области задолжали 150 тысяч рублей
Житель Тверской области вырубил "защитные" леса на 120 тысяч рублей
Жители Старицкого района Тверской области больше года пили воду из грязных колодцев
В Тверской области на "зебре" сбили пешехода
Пьяный пенсионер улетел в кювет на легковушке в Тверской области
Тепло начало поступать в квартиры жителей Твери