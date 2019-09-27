В Тверской области сбили женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-27T16:27:02+03:00

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Авария произошла днем, 27 сентября, на улице Урицкого в районе дома №33/46 во Ржеве Тверской области.

35-летний мужчина, управляя автомобилем "Рено Дастер", наехал на 72-летнюю женщину-пешехода.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте, вне пешеходного перехода.

Угрозы жизни пострадавшей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU