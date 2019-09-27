Туристы предпочитают приезжать в Тверскую область весной и летом

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-27T16:15:09+03:00

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Цифры по посещаемости туристами Тверской области озвучило региональное минтуризма.

По данным ведомства, за весенне-летний сезон турпоток в Верхневолжье увеличился на 8,8%. За этот период 2018 года регион посетили 877 тысяч человек, в 2019-м - 954 тысячи человек.

До 2023-го планируется практически вдвое увеличить туристический поток в Верхневолжье – до 2,6 млн человек в год. Это во многом станет возможным благодаря строительству туристско-рекреационного кластера "Волжское море".

- В рамках проекта "Волжское море" будет построен уникальный транспортно-пересадочный узел в Завидово. Также ключевыми точками инфраструктуры водного транспорта являются Тверь, Кимры, Калязин, Конаково. Важно создать комплексные проекты благоустройства прилегающей к причалам территории, чтобы обеспечить качественное развитие туристской инфраструктуры, - считает губернатор Игорь Руденя.

Предполагается, что реализация проекта "Волжское море", в частности создание сети причальных сооружений, позволит к 2025 году увеличить турпоток в Тверскую область более чем на 45%, а также обеспечить ежегодно более 430 млн рублей налоговых поступлений в региональный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU