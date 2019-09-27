В Тверской области стартует еженедельный "Контроль трезвости"
В Тверской области в период с 27 по 29 сентября на дорогах будет усилен контроль над управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.
Мероприятие "Контроль трезвости" проводится в целях профилактики и предотвращения, так называемых, "пьяных" аварий.
Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.
Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102" с мобильного телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU