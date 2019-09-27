В Тверской области стартует еженедельный "Контроль трезвости"

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-27T15:49:29+03:00

В Тверской области будут ловить пьяных водителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В выходные на дорогах будут ловить пьяных водителей

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В Тверской области в период с 27 по 29 сентября на дорогах будет усилен контроль над управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Мероприятие "Контроль трезвости" проводится в целях профилактики и предотвращения, так называемых, "пьяных" аварий.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102" с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU