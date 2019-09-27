2019-09-27T15:39:18+03:00
Общество

Роспотребнадзор по Тверской области проведет "горячую линию" по профилактике гриппа и ОРВИ

В преддверии эпидемического сезона специалисты расскажут, как не подхватить вирус и уберечь детей от инфекции
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области заработает "горячая линия" по вопросам гриппа и ОРВИВ Тверской области заработает "горячая линия" по вопросам гриппа и ОРВИФото: Татьяна Коркина
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что в преддверии эпидемического сезона открыта Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

В период с 1 по 16 октября специалисты ответят на все вопросы, касающиеся профилактики данных инфекций, расскажут где и когда можно сделать прививку от гриппа, как подготовиться к вакцинации.

Родители смогут узнать, как уберечь детей от простудных инфекций, а также о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Звонки принимаются по телефонам: (4822) 34-70-18 с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, кроме выходных дней. Круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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