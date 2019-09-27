Роспотребнадзор по Тверской области проведет "горячую линию" по профилактике гриппа и ОРВИ
Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что в преддверии эпидемического сезона открыта Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.
В период с 1 по 16 октября специалисты ответят на все вопросы, касающиеся профилактики данных инфекций, расскажут где и когда можно сделать прививку от гриппа, как подготовиться к вакцинации.
Родители смогут узнать, как уберечь детей от простудных инфекций, а также о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.
Звонки принимаются по телефонам: (4822) 34-70-18 с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, кроме выходных дней. Круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU