Новый детский сад на 110 мест открыли в Тверской области
Торжественное открытие детского сада было приурочено к празднованию Дня дошкольного работника 27 сентября.
Новое учреждение дошкольного образования, рассчитанное на 110 мест, появилось в поселке Калашниково Лихославльского района Тверской области.
Современное здание построено по национальному проекту "Демография", который реализуется в регионе. В преддверии открытия его посетил губернатор Игорь Руденя.
- Сегодня в рамках национального проекта "Демография" в Тверском регионе строятся современные детские сады, внедряются новые технологии и методики обучения и воспитания ребятишек, – отметил глава региона.
В новом детском саду оборудовано пять групп, за каждой закреплена своя игровая площадка. Отдельная группа рассчитана на малышей в возрасте от двух месяцев. В ней есть пеленальный столик, манеж, игрушки.
Новый корпус входит в структуру действующего детского сада "Светлячок" в Лихославльском районе. Его посещают воспитанники из Калашниково и близлежащих деревень.
ИСТОЧНИК KP.RU