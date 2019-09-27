Новый детский сад на 110 мест открыли в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-27T15:25:48+03:00

В Тверской области для жителей поселка открыли детский сад на 110 мест Фото: пресс-служба правительства Тверской области

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Торжественное открытие детского сада было приурочено к празднованию Дня дошкольного работника 27 сентября.

Новое учреждение дошкольного образования, рассчитанное на 110 мест, появилось в поселке Калашниково Лихославльского района Тверской области.

Современное здание построено по национальному проекту "Демография", который реализуется в регионе. В преддверии открытия его посетил губернатор Игорь Руденя.

- Сегодня в рамках национального проекта "Демография" в Тверском регионе строятся современные детские сады, внедряются новые технологии и методики обучения и воспитания ребятишек, – отметил глава региона.

В новом детском саду оборудовано пять групп, за каждой закреплена своя игровая площадка. Отдельная группа рассчитана на малышей в возрасте от двух месяцев. В ней есть пеленальный столик, манеж, игрушки.

Новый корпус входит в структуру действующего детского сада "Светлячок" в Лихославльском районе. Его посещают воспитанники из Калашниково и близлежащих деревень.

ИСТОЧНИК KP.RU