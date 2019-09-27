В сентябре на пятерых долгожителей в Тверской области стало больше
Двое мужчин и три женщины отметили 100-летний юбилей
В Тверской области одиннадцать долгожителей отмечают дни рождения в сентябреФото: Евгения ГУСЕВА
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В сентябре 2019 года одиннадцать долгожителей Верхневолжья отмечают трехзначные даты.
Двоим мужчинам из Твери и Ржева и трем женщинам из Твери и Селижаровского района исполнилось по 100 лет. Об этом сообщает Пенсионный Фонд РФ по Тверской области.
Поздравления с днями рождения также принимают жители Твери, Калязина и Торопецкого района, родившиеся в период с 1915 по 1918 годы. Самой старшей среди именинников стала жительница города Кимры. В сентябре бабушке исполнилось 105 лет.
"Комсомолка" поздравляет долгожителей и желает им крепкого здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU