2019-09-27T15:08:43+03:00
Общество

Прорыв на улице Склизкова в Твери обещают устранить в кратчайшие сроки

Коммунальная авария оставила без горячей воды часть домов в Московском районе города
Виктория ТУШКОВА
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Прорыв, лишивший жильцов горячей воды, произошёл на муниципальных разводящих сетях.Прорыв, лишивший жильцов горячей воды, произошёл на муниципальных разводящих сетях.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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Жители ряда домов в Московском районе Твери уже почти месяц находятся без горячей воды. В начале сентября воду им перекрывали планово, но сразу после стандартного двухнедельного отключения произошла авария, и насладиться услугой горячего водоснабжения им удалось разве что сутки.

На эту ситуацию в редакцию "КП"-Тверь" пожаловались жители дома №50/22 по улице Склизкова.

- Насколько нам известно, воды нет не только у нас но и во многих других домах в Московском районе города, - сообщили горожане.

В управляющей компании УК "Новый дом" (в её ведении находится дом №50/22) редакции сообщили, что виной всему прорыв, произошедший во дворе домов №№50,52 и 54, и его ликвидацией занимается "Тверская генерация".

- Прорыв произошёл на муниципальных разводящих сетях, - в свою очередь пояснили "КП"-Тверь" в теплоснабжающей компании. - Пока сложно назвать точные сроки ликвидации аварии, но они будут максимально краткими: специалистами "Тверской генерации" обнаружено место прорыва, ведутся работы по его устранению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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