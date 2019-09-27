2019-09-27T14:53:17+03:00
Общество

Еще один многоквартирный дом в Твери переведен на прямые договоры

Задолженность ТСЖ «Согласие» за потребленную тепловую энергию превысила стоимость соответствующего коммунального ресурса за два расчетных периода.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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ООО "Тверская генерация"ООО "Тверская генерация"
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По состоянию на 19 сентября текущего года задолженность ТСЖ «Согласие» за потребленную тепловую энергию превысила стоимость соответствующего коммунального ресурса за два расчетных периода, что и стало причиной расторжения договора на поставку коммунальных ресурсов для целей отопления и горячего водоснабжения и перевода потребителей на прямые договоры.

В соответствии с частью 2 статьи 157.2. Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено право ресурсоснабжающей организации о расторжении договора ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных услуг (жилищной организацией) в одностороннем порядке при наличии у исполнителя признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения.

В этой связи ООО «Тверская генерация» уведомляет о расторжении договора на поставку коммунальных ресурсов для целей отопления и горячего водоснабжения и переводит дом 114 корп.1 по улице Склизкова на прямые договоры. С 1 ноября текущего года счета за тепловую энергию будут выставляться ООО «Тверская генерация».

Обращаем внимание, что действующим законодательством запрещено выставление квитанций управляющей организацией после перехода собственников на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией и противоречит требованиям Жилищного кодекса РФ.

В случае получения жителями дома квитанций за услуги горячего водоснабжения и отопления от ТСЖ «Согласие» просим сообщить об этом в ООО «Тверская генерация» по телефону 50-64-91. Производить оплату необходимо по платежному документу ООО «ЕРКЦ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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