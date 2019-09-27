Двое мужчин попались на краже бензина с АЗС в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-27T14:17:04+03:00

Двое мужчин слили на заправке топлива на 100 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Злоумышленники слили в канистры топлива на 100 тысяч рублей

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С заявлением о краже в полицию обратился руководитель фермерского хозяйства в Пеновском районе Тверской области. Мужчина сообщил, что ночью двое злоумышленников проникли на территорию организации и пытаются похитить топливо с АЗС, расположенной рядом.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские выехали на место и задержали с поличным двух подозреваемых - мужчин 25 и 35 лет, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемые признались в содеянном и рассказали, что просверлили сквозное отверстие в топливном баке и с помощью шланга сливали бензин в металлические канистры.

- С территории АЗС изъяты канистры с топливом и автомобиль, на котором злоумышленники пытались вывести похищенное. Ущерб от действий злоумышленников для автозаправочной станции мог бы составить более 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU