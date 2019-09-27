Предприниматель из Великого Новгорода задержан за дачу взятки полицейскому в Тверской области
В даче взятки должностному лицу подозревается 30-летний житель Великого Новгорода. Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ.
По версии следствия, 29 сентября текущего года мужчина, чтобы избежать административного наказания за несоблюдение установленных федеральным законом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, передал врио начальника межмуниципального отдела полиции взятку в сумме 80 тысяч рублей.
Полицейский, в свою очередь, пресек противоправные действия, сообщив о произошедшем коллегам. Данный факт задокументировали, подозреваемого задержали.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU