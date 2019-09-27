Предприниматель из Великого Новгорода задержан за дачу взятки полицейскому в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-27T13:39:55+03:00

Предприниматель из Великого Новгорода попался на даче взятки полицейскому Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В даче взятки должностному лицу подозревается 30-летний житель Великого Новгорода. Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ.

По версии следствия, 29 сентября текущего года мужчина, чтобы избежать административного наказания за несоблюдение установленных федеральным законом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, передал врио начальника межмуниципального отдела полиции взятку в сумме 80 тысяч рублей.

Полицейский, в свою очередь, пресек противоправные действия, сообщив о произошедшем коллегам. Данный факт задокументировали, подозреваемого задержали.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU