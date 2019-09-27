В Тверской области мужчина пытался заживо сжечь двух пенсионеров

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-27T13:24:40+03:00

Житель Тверской области поджег дом, когда в нем находились люди Фото: Мария ОСИПОВА

Злоумышленник пожег стены их дома, но пожар успели потушить

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В покушении на убийство двух человек общеопасным способом обвиняется 39-летний житель деревни Дмитровка Бежецкого района Тверской области.

Следствием установлено, что ночью 11 сентября 2019 года мужчина решил убить двух пенсионеров, проживающих в деревне Дмитровка и поджег стены веранды их дома. 69-летняя женщина и 66-летний мужчина в это время находились внутри. Вовремя заметив огонь, они смогли потушить пожар.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, но был установлен и задержан оперативниками в Московской области.

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

- На основании ходатайства следователя СКР, судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU