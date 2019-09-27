2019-09-27T13:03:46+03:00
Общество

Жителей Твери приглашают пройти 10 тысяч шагов к здоровому образу жизни

29 сентября областная столица присоединится к Всероссийской акции
Ольга ТРОФИМОВА
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Сбор участников в 1:30 у памятника ПушкинуСбор участников в 1:30 у памятника ПушкинуФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Всероссийскую акцию "10 000 шагов к жизни" проводит общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований, ассоциациями "Здоровые города, районы и поселки" и "Малые и средние города России".

В Твери мероприятие состоится 29 сентября в Горсаду. Присоединиться к акции может любой желающий, независимо от пола, возраста и места проживания.

Сбор участников на набережной у памятника Пушкину в 11:30. Старт в 12:00.

Тем, кто хочет получить сертификат об участии, необходимо зарегистрироваться на сайте greenego.ru/10k/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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