Жителей Твери приглашают пройти 10 тысяч шагов к здоровому образу жизни

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-27T13:03:46+03:00

Сбор участников в 1:30 у памятника Пушкину Фото: Ольга ТРОФИМОВА

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Всероссийскую акцию "10 000 шагов к жизни" проводит общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований, ассоциациями "Здоровые города, районы и поселки" и "Малые и средние города России".

В Твери мероприятие состоится 29 сентября в Горсаду. Присоединиться к акции может любой желающий, независимо от пола, возраста и места проживания.

Сбор участников на набережной у памятника Пушкину в 11:30. Старт в 12:00.

Тем, кто хочет получить сертификат об участии, необходимо зарегистрироваться на сайте greenego.ru/10k/.

ИСТОЧНИК KP.RU