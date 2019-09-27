Жителей Твери приглашают пройти 10 тысяч шагов к здоровому образу жизни
Всероссийскую акцию "10 000 шагов к жизни" проводит общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований, ассоциациями "Здоровые города, районы и поселки" и "Малые и средние города России".
В Твери мероприятие состоится 29 сентября в Горсаду. Присоединиться к акции может любой желающий, независимо от пола, возраста и места проживания.
Сбор участников на набережной у памятника Пушкину в 11:30. Старт в 12:00.
Тем, кто хочет получить сертификат об участии, необходимо зарегистрироваться на сайте greenego.ru/10k/.
ИСТОЧНИК KP.RU