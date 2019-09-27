Работникам коммунального предприятия в Тверской области задолжали 150 тысяч рублей
Прокуратура провела проверку
Работникам предприятия в Удомле задолжали 150 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жалобу в прокуратуру написал житель Удомельского городского округа. Мужчина сообщил, что МУП "Удомельское коммунальное хозяйство" не платит своим работникам зарплату. Долг предприятия составил более 150 тыс. рублей.
Межрайонной прокуратурой в отношении директора юридического лица возбуждено административное производство. За выплату или неполная выплату в установленный срок заработной платы виновному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Задолженность перед работниками погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU