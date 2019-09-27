Житель Тверской области вырубил "защитные" леса на 120 тысяч рублей
Перед судом предстанет житель Ржевского района Тверской области. Мужчину обвиняют в незаконной вырубке 24 деревьев породы "осина", которые относятся к категории защитных лесов и запрещены к вырубке.
Объем незаконной заготовки составил 43,84 куб метра на общую сумму 120 тыс рублей.
Ржевским межрайонным прокурором в отношении лесоруба утверждено обвинительное заключение по п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).
Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
Кроме того, межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU