2019-09-27T11:10:12+03:00
Общество

Житель Тверской области вырубил "защитные" леса на 120 тысяч рублей

Мужчине грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области мужчина вырубил 24 осиныВ Тверской области мужчина вырубил 24 осиныФото: Алексей ГАЙДУКОВ
Изменить размер текста:

Перед судом предстанет житель Ржевского района Тверской области. Мужчину обвиняют в незаконной вырубке 24 деревьев породы "осина", которые относятся к категории защитных лесов и запрещены к вырубке.

Объем незаконной заготовки составил 43,84 куб метра на общую сумму 120 тыс рублей.

Ржевским межрайонным прокурором в отношении лесоруба утверждено обвинительное заключение по п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24