Жители Старицкого района Тверской области больше года пили воду из грязных колодцев
Прокуратура проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в пяти сельских поселениях Старицкого района Тверской области и установила, что в населенных пунктах больше года не проводилась чистка, дезинфекция и промывка колодцев, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.
Данное нарушение угрожает благополучию населения, может повлечь за собой причинение вреда здоровью граждан, привести к отравлениям, инфекционным заболеваниям.
В защиту прав неопределенного круга лиц и в целях устранения выявленных нарушений в суд направлены пять административных исков об обязании администраций поселений произвести чистку, дезинфекцию и промывку колодцев. Требования прокурора удовлетворены.
Решения судов не вступили в законную силу.
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