В Тверской области на "зебре" сбили пешехода
ДТП случилось в Селижарово
В тверской области на "зебре" сбили пешехода
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Авария произошла утром, 26 сентября, на ул. Ленина, в районе д. 27 п. Селижарово Тверской области.
48-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ваз 21041", сбила 32-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадавший получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU