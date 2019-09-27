СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-27T09:26:03+03:00

В тверской области на "зебре" сбили пешехода

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Авария произошла утром, 26 сентября, на ул. Ленина, в районе д. 27 п. Селижарово Тверской области.

48-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ваз 21041", сбила 32-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадавший получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU