2019-09-26T22:54:46+03:00
Общество

Тепло начало поступать в квартиры жителей Твери

Подключение к отоплению соцобъектов завершено
Ольга ТРОФИМОВА
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Жилой фонд Твери начали подключать к отоплениюЖилой фонд Твери начали подключать к отоплениюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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26 сентября, вслед за социальными учреждениями - школами, детскими садами и больницами - к отоплению начали подключать жилой фонд Твери.

Как сообщает администрация Твери, по состоянию на 26 сентября в школах и детских садах города основные работы по пуску тепла завершены. Правда, в единичных зданиях параметры теплоносителя ещё не доведены до нормативных. Это связано с ремонтными работами, проводимыми на сетях. Их должны завершить до конца суток 26 сентября.

До 1 октября тепло должно поступить в 2900 домов города, подключение будет осуществляться поэтапно и в соответствии с графиком. По данным департамента ЖКХ и строительства администрации города, на сегодняшний день к приёму тепла готовы практически все объекты, однако есть ряд домов, где работы выполнены не в полном объёме. Все недочеты будут устранены в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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