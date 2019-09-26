2019-09-26T22:21:12+03:00
Общество

В Твери жители многоэтажки на улице Коноплянниковой выступили за создание парковки рядом с домом

Проект был реализован с помощью Программы поддержки местных инициатив
Ольга ТРОФИМОВА
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С инициативой создания парковки выступили жители Заволжья Фото: пресс-служба администрации ТвериС инициативой создания парковки выступили жители Заволжья Фото: пресс-служба администрации Твери
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С инициативой создания благоустроенной парковки выступили жильцы многоэтажки на улице Зинаиды Коноплянниковой, 23 в Заволжском районе Твери.

Дорога под окнами дома была грунтовой, напротив - дома частного сектора, поставить автомобили жителям было негде.

В 2019 году инициативная группа дома №23 выступила с идеей обустройства новой парковки вдоль дома. Проект был одобрен и включён в Программу поддержки местных инициатив на 2019 год. Его реализация обошлась примерно в 1,17 млн рублей. Деньги собирали жильцы, ТСЖ, арендаторы помещений – юридические лица, еще часть была выделена из бюджетов области и города.

Средств хватило, чтобы заасфальтировать участок улицы Пугачёва, проходящий у дома, и сделать вдоль него удобные парковочные карманы.

Напомним, что всего в этом году в Твери реализуется 26 проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив. На сегодняшний день работы завершены более чем на 20 из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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