В Твери шестнадцать килограммов испанских лимонов отправили в печь
Проверки прошли на оптовых складах, расположенных на бульваре Цанова в Твери, 25 сентября.
Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с сотрудниками Тверской таможни и Тверской межрайонной транспортной прокуратуры выявили продукцию, запрещенную к ввозу в Россию. А именно, 16 кг свежих лимонов из Испании. Товар хранился в картонных коробках.
Декларации о соответствии и других товаросопроводительных документов на данную продукцию предприниматели предоставить не смогли.
Запрещенные цитрусовые фрукты были изъяты из оборота и уничтожены.
ИСТОЧНИК KP.RU