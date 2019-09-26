В Твери шестнадцать килограммов испанских лимонов отправили в печь

СЕГОДНЯ 22:02 2019-09-26T22:02:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Проверки прошли на оптовых складах, расположенных на бульваре Цанова в Твери, 25 сентября.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с сотрудниками Тверской таможни и Тверской межрайонной транспортной прокуратуры выявили продукцию, запрещенную к ввозу в Россию. А именно, 16 кг свежих лимонов из Испании. Товар хранился в картонных коробках.

Декларации о соответствии и других товаросопроводительных документов на данную продукцию предприниматели предоставить не смогли.

Запрещенные цитрусовые фрукты были изъяты из оборота и уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU