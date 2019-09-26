2019-09-26T22:02:46+03:00
Экономика

В Твери шестнадцать килограммов испанских лимонов отправили в печь

Санкционные цитрусовые нашли на оптовых складах
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери уничтожили 16 кг санкционных лимоновВ Твери уничтожили 16 кг санкционных лимоновФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Проверки прошли на оптовых складах, расположенных на бульваре Цанова в Твери, 25 сентября.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с сотрудниками Тверской таможни и Тверской межрайонной транспортной прокуратуры выявили продукцию, запрещенную к ввозу в Россию. А именно, 16 кг свежих лимонов из Испании. Товар хранился в картонных коробках.

Декларации о соответствии и других товаросопроводительных документов на данную продукцию предприниматели предоставить не смогли.

Запрещенные цитрусовые фрукты были изъяты из оборота и уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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