Пенсионеров и инвалидов в Тверской области кормили некачественной крупой
Проверку на качество не прошла рисовая крупа из Краснодарского края. Образцы продукты были отобраны в доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном на территории Тверской области.
Проверка, которую провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории, показала несоответствия требованиям государственного стандарта ГОСТ 6292-93 по показателю "доброкачественное ядро".
Полученные специалистами лаборатории результаты исследований направлены в соответствующие ведомства, в т.ч. Управление Россельхознадзора по Тверской области, для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU