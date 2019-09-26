2019-09-26T21:51:47+03:00
Общество

Пенсионеров и инвалидов в Тверской области кормили некачественной крупой

Продукт не соответствовал стандартам ГОСТ
Ольга ТРОФИМОВА
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Рисовая крупа не соответствовала ГОСТуРисовая крупа не соответствовала ГОСТуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проверку на качество не прошла рисовая крупа из Краснодарского края. Образцы продукты были отобраны в доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном на территории Тверской области.

Проверка, которую провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории, показала несоответствия требованиям государственного стандарта ГОСТ 6292-93 по показателю "доброкачественное ядро".

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований направлены в соответствующие ведомства, в т.ч. Управление Россельхознадзора по Тверской области, для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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