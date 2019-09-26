Домашняя собака умерла от бешенства в Тверской области

СЕГОДНЯ 21:34 2019-09-26T21:34:37+03:00

В Тверской области от бешенства умерла домашняя собака Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Это уже второй случай за неделю

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Второй случай бешенства за неделю выявлен специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории у собаки, принадлежавшей жителю деревни Андрейцево Конаковского района Тверской области.

Патологический материал от животного поступил в лабораторию по направлениям Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.

В сопроводительных документах написано, что домашний питомец был болен с 16 сентября и проходил курс лечения. Собаку лечили от отравления, но она умерла через несколько дней. Проведенные исследования выявили у животного опасный вирус.

Напомним, что несколько дней назад бешеную безнадзорную собаку поймали в Калязине.

ИСТОЧНИК KP.RU