Домашняя собака умерла от бешенства в Тверской области
Второй случай бешенства за неделю выявлен специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории у собаки, принадлежавшей жителю деревни Андрейцево Конаковского района Тверской области.
Патологический материал от животного поступил в лабораторию по направлениям Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.
В сопроводительных документах написано, что домашний питомец был болен с 16 сентября и проходил курс лечения. Собаку лечили от отравления, но она умерла через несколько дней. Проведенные исследования выявили у животного опасный вирус.
Напомним, что несколько дней назад бешеную безнадзорную собаку поймали в Калязине.
ИСТОЧНИК KP.RU