2019-09-26T21:25:03+03:00
Звезды

Встреча-экскурсия по выставке художника Андрея Кулакова пройдет в Твери

Начало в 16.00
Ирина ТАРАСОВА
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28 сентября в Твери состоится встреча с художником Андреем Кулаковым и экскурсия по его выставке, что проходит в малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра. Андрей Кулаков – член Союза Дизайнеров России. Его основная деятельность - дизайн интерьеров, входных групп общественных и жилых помещений. На выставке представлены творческие работы художника.

Экскурсию проведёт супруга Андрея Кулакова - Анастасия Синийчук, художник – живописец, член Творческого Союза Художников России.

- Купив входной билет, вы сможете попасть не только на творческую встречу-экскурсию, но также посмотреть всю выставку: «Три по шестьдесят: Сергей Комкин. Андрей Кулаков. Клавдия Смирнова» Графика. Живопись. Поэзия. Сценический костюм.

Также на встрече можно будет приобрести книгу Андрея Кулакова «СтихоГрафия» из рук автора, по себестоимости и с автографом.

ТГМВЦ, ул. Советская, 54 Начало в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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