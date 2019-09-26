2019-09-26T21:25:26+03:00
Общество

В Тверской области прокуратура защитила права детей на жиплощадь

По решению суда дети получили доли в квартирах
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура защитила права детей на жилплощадь Фото: архив "КП"Прокуратура защитила права детей на жилплощадь Фото: архив "КП"
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Прокуратура Старицкого района Тверской области провела проверку исполнения законодательства при использовании средств материнского капитала.

Надзорным органом установлено, что три супружеские пары, проживающие на территории Старицкого района, улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала, но не выделили в приобретенных жилых помещениях доли своим несовершеннолетним детям, как это полагается по закону.

Чтобы защитить права детей, прокуратурой в суд было направлено три иска об обязании родителей оформить жилые помещения в общую долевую собственность со своими несовершеннолетними детьми.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. За детьми зарегистрировано право собственности на квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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