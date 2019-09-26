На дне открытых дверей в тверском кардиоцентре можно будет бесплатно сдать некоторые анализы

СЕГОДНЯ 21:09 2019-09-26T21:09:53+03:00

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В Тверском областном кардиологическом диспансере пройдет День открытых дверей, приуроченный к Всемирному дню сердца. Он состоится 30 сентября.

В Центре здоровья на 3-м этаже диспансера, в кабинете 310, все желающие смогут пройти обследование. С 9:30 до 12:30 можно будет сделать анализ крови на глюкозу и общий холестерин, определить рост и вес, снять электрокардиограмму и измерить давление. Следует помнить, что анализы лучше сдавать натощак. А при себе необходимо будет иметь паспорт и полис.

По результатам обследований всем обратившимся будут даны рекомендации.

Кроме того, с 12:30 до 14:00 в актовом зале диспансера пройдёт информационное мероприятие для пациентов с болезнями сердца и сосудов. Специалисты представят современные рекомендации по профилактике болезней сердца, а также проведут мастер-класс по правильному измерению давления и посоветуют, как контролировать артериальную гипертензию.

Кардиоцентр находится по адресу: Комсомольский пр-т, д. 19.

ИСТОЧНИК KP.RU