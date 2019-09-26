Крупную партию растительного наркотика хранил у себя дома житель Тверской области
В противоправной деятельности подозревается 59-летний житель деревни Малое Кислово Тверской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства мужчины сотрудники наркоконтроля Торопецкого отдела полиции МО МВД России "Западнодвинский" обнаружили и изъяли более 600 граммов наркотических средств растительного происхождения.
Подозреваемый уверяет, что хранил наркотики для личного употребления без цели сбыта. Эту версию проверяют оперативники.
Возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 228 УК РФ мужчине грозит 10 лет тюрьмы. Фигурант задержан, введется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU