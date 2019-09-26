2019-09-26T21:02:18+03:00
Происшествия

Крупную партию растительного наркотика хранил у себя дома житель Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
За хранение крупной партии наркотиков задержан житель Тверской областиЗа хранение крупной партии наркотиков задержан житель Тверской областиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В противоправной деятельности подозревается 59-летний житель деревни Малое Кислово Тверской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства мужчины сотрудники наркоконтроля Торопецкого отдела полиции МО МВД России "Западнодвинский" обнаружили и изъяли более 600 граммов наркотических средств растительного происхождения.

Подозреваемый уверяет, что хранил наркотики для личного употребления без цели сбыта. Эту версию проверяют оперативники.

Возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 228 УК РФ мужчине грозит 10 лет тюрьмы. Фигурант задержан, введется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тепло начало поступать в квартиры жителей Твери
В Твери жители многоэтажки на улице Коноплянниковой выступили за создание парковки рядом с домом
В Твери шестнадцать килограммов испанских лимонов отправили в печь
Пенсионеров и инвалидов в Тверской области кормили некачественной крупой
Домашняя собака умерла от бешенства в Тверской области
Встреча-экскурсия по выставке художника Андрея Кулакова пройдет в Твери
В Тверской области прокуратура защитила права детей на жиплощадь
На дне открытых дверей в тверском кардиоцентре можно будет бесплатно сдать некоторые анализы
О тайном визите Муслима Магомаева в Вышний Волочёк расскажут на презентации буклета, посвященного певцу
Немаркированную табачную продукцию изъяли у предпринимателя из Тверской области
В Твери мальчик получил травмы на опасной детской площадке
Цены на продукты в Тверской области в пятёрке самых высоких в ЦФО
В Твери полицейские померились бицепсами
В Твери хозяйка квартиры получила условный срок за самоуправство
Житель Твери заплатит штраф за то, что оттаскал за волосы свою дочь
Автоледи отвлеклась от дороги и наехала на пешехода в Тверской области
В Тверской области арбузами торговали без ведома Россельхознадзора
У жительницы Твери украли телефон, который она оставила на скамейке в парке
В Твери продолжают благоустраивать парки и скверы
Приход Никитской церкви в Твери приглашает на первый престольный праздник