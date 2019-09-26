О тайном визите Муслима Магомаева в Вышний Волочёк расскажут на презентации буклета, посвященного певцу
1 октября, в международный День музыки, в Центральной библиотеке Вышнего Волочка Тверской области состоится встреча, посвящённая Муслиму Магомаеву.
Известный факт, что жизнь известного певца, актера и композитора была связана с Вышним Волочком.
На встрече Ольга Копьёва, редактор издательства "Истоки" представит буклет, в котором впервые была систематизирована вся информация о пребывании артиста в этом городе.
- Работа над изданием перешла в краеведческое исследование, в результате которого собрано большое количество материалов - воспоминаний и редких снимков. Всего Муслим Магомаев побывал в нашем городе четыре раза и о каждом прозвучит рассказ, - рассказывает Ольга Копьева и добавляет интриги. - Один из визитов был почти тайный, и на то имелась особая причина.
Украсит встречу, конечно, голос артиста и его песни.
Вышний Волочек, ул. Осташковская, 2.
Начало в 14.00.
ИСТОЧНИК KP.RU