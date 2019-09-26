2019-09-26T20:53:25+03:00
Звезды

О тайном визите Муслима Магомаева в Вышний Волочёк расскажут на презентации буклета, посвященного певцу

Работа над изданием превратилась в настоящее исследование
Ирина ТАРАСОВА
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Работа над изданием перешла в краеведческое исследование, в результате которого собрано большое количество материалов - воспоминаний и редких снимков. Фото: Ольга КопьёеваРабота над изданием перешла в краеведческое исследование, в результате которого собрано большое количество материалов - воспоминаний и редких снимков. Фото: Ольга Копьёева
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1 октября, в международный День музыки, в Центральной библиотеке Вышнего Волочка Тверской области состоится встреча, посвящённая Муслиму Магомаеву.

Известный факт, что жизнь известного певца, актера и композитора была связана с Вышним Волочком.

На встрече Ольга Копьёва, редактор издательства "Истоки" представит буклет, в котором впервые была систематизирована вся информация о пребывании артиста в этом городе.

- Работа над изданием перешла в краеведческое исследование, в результате которого собрано большое количество материалов - воспоминаний и редких снимков. Всего Муслим Магомаев побывал в нашем городе четыре раза и о каждом прозвучит рассказ, - рассказывает Ольга Копьева и добавляет интриги. - Один из визитов был почти тайный, и на то имелась особая причина.

Украсит встречу, конечно, голос артиста и его песни.

Вышний Волочек, ул. Осташковская, 2.

Начало в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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