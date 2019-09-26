2019-09-26T20:13:03+03:00
Происшествия

Немаркированную табачную продукцию изъяли у предпринимателя из Тверской области

Стоимость товара составила 6 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Стоимость изъятого товара составила 6 млн рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиСтоимость изъятого товара составила 6 млн рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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Факт реализации табачной продукции без соответствующей маркировки в городе Нелидово выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.

Установлено, что нелегальной продажей сигарет занимался 44-летний предприниматель. Мужчина организовал сеть торговых объектов и складских помещений, в которых реализовывал и хранил немаркированную табачную продукцию. Общая стоимость товара составила более 6 млн. рублей.

По части 6 статьи 171.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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