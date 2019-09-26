Немаркированную табачную продукцию изъяли у предпринимателя из Тверской области
Факт реализации табачной продукции без соответствующей маркировки в городе Нелидово выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.
Установлено, что нелегальной продажей сигарет занимался 44-летний предприниматель. Мужчина организовал сеть торговых объектов и складских помещений, в которых реализовывал и хранил немаркированную табачную продукцию. Общая стоимость товара составила более 6 млн. рублей.
По части 6 статьи 171.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU