В Твери мальчик получил травмы на опасной детской площадке

СЕГОДНЯ 19:50 2019-09-26T19:50:08+03:00

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ЧП произошло на одной из детских площадок в Твери 26 сентября. Ребенок упал с игрового комплекса и ударился головой о камни, торчащие из бетона. О случившемся писали тверские СМИ.

Мальчик получил травму головы и сотрясение мозга. Ранее отец мальчика обращался в управляющую компанию с просьбой сделать детскую площадку безопасной, но ответа так и не получил.

- По факту травмирования ребенка следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU