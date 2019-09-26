2019-09-26T19:50:08+03:00
Происшествия

В Твери мальчик получил травмы на опасной детской площадке

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка на детской площадкеСледователи проводят проверку по факту травмирования ребенка на детской площадкеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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ЧП произошло на одной из детских площадок в Твери 26 сентября. Ребенок упал с игрового комплекса и ударился головой о камни, торчащие из бетона. О случившемся писали тверские СМИ.

Мальчик получил травму головы и сотрясение мозга. Ранее отец мальчика обращался в управляющую компанию с просьбой сделать детскую площадку безопасной, но ответа так и не получил.

- По факту травмирования ребенка следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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