СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-26T17:29:35+03:00

Цены на продукты в Тверской области в пятёрке самых высоких в ЦФО. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Стоимость минимального набора продуктов питания в Тверской области в среднем на конец августа 2019 года составила 4134 рубля в расчёте на 1 человека. Такие цифры обнародовало главное статистическое ведомство региона — Тверьстат.

Среди регионов Центрального федерального округа, дороже, чем в Тверской области, цены на продовольствие только в Москве и Московской области, Смоленской и Тульской областях.

А в рейтинге всех регионов России по уменьшению цены на минимальный продуктовый набор Тверская область попадёт на сороковое место.

ИСТОЧНИК KP.RU