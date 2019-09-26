Цены на продукты в Тверской области в пятёрке самых высоких в ЦФО
Такова статистика Тверьстата
Цены на продукты в Тверской области в пятёрке самых высоких в ЦФО.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Стоимость минимального набора продуктов питания в Тверской области в среднем на конец августа 2019 года составила 4134 рубля в расчёте на 1 человека. Такие цифры обнародовало главное статистическое ведомство региона — Тверьстат.
Среди регионов Центрального федерального округа, дороже, чем в Тверской области, цены на продовольствие только в Москве и Московской области, Смоленской и Тульской областях.
А в рейтинге всех регионов России по уменьшению цены на минимальный продуктовый набор Тверская область попадёт на сороковое место.
ИСТОЧНИК KP.RU