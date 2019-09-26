2019-09-26T15:56:07+03:00
Спорт

В Твери полицейские померились бицепсами

В областной столице прошли соревнования по жиму штанги среди стражей порядка
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери выбрали самого сильного полицейского Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиВ Твери выбрали самого сильного полицейского Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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В спортивном зале Управления МВД России по Тверской области состоялись лично-командные соревнования по жиму штанги лежа среди сотрудников УМВД России по Тверской области.

В них приняли участие 34 сотрудника тверской полиции в составе 16 команд. За три минуты и три попытки сотрудники УМВД России по городу Твери, Управления ГИБДД, экспертно-криминалистического центра, а также полицейские из районных подразделений полиции должны были продемонстрировать свои атлетизм и силу.

По результатам соревнований обладателем кубка за первое место стала команда межмуниципального отдела МВД России "Ржевский", серебро забрала команда УМВД России по городу Твери, третье место - у полицейских МО МВД России "Торжокский".

Самым сильным в личном зачете стал сотрудник УМВД России по городу Твери Иван Золотов, второе место – Иван Козлов (МО МВД России "Ржевский"), третий результат заслужил Павел Власов (УГИБДД УМВД России по Тверской области).

Победители награждены грамотами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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