В Твери хозяйка квартиры получила условный срок за самоуправство

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-26T15:33:11+03:00

Жительница Твери осуждена за самоуправство по отношению к своей квартирантке Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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Инцидент произошел в декабре прошлого года. Подсудимая вместе со своим мужем сдавала женщине комнату в квартире на проспекте Победы в Твери. В один из дней хозяйка пришла к квартирантке с требованием оплатить накопившийся долг, но женщина заявила, что платить нечем, и она собирается покинуть жилье.

Подсудимая потребовала у женщины ценные вещи, но, когда пострадавшая отказалась отдать их добровольно, мужчина скрутил ей руки, а хозяйка выхватила у нее сумку, паспорт, телефон и банковскую карту.

Общей ущерб составил 10 856 рублей.

Приговором Московского районного суда г. Твери женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 330 и ч. 2 ст. 325 УК РФ и ей назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU