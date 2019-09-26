В Твери хозяйка квартиры получила условный срок за самоуправство
Инцидент произошел в декабре прошлого года. Подсудимая вместе со своим мужем сдавала женщине комнату в квартире на проспекте Победы в Твери. В один из дней хозяйка пришла к квартирантке с требованием оплатить накопившийся долг, но женщина заявила, что платить нечем, и она собирается покинуть жилье.
Подсудимая потребовала у женщины ценные вещи, но, когда пострадавшая отказалась отдать их добровольно, мужчина скрутил ей руки, а хозяйка выхватила у нее сумку, паспорт, телефон и банковскую карту.
Общей ущерб составил 10 856 рублей.
Приговором Московского районного суда г. Твери женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 330 и ч. 2 ст. 325 УК РФ и ей назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU