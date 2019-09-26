2019-09-26T13:42:08+03:00
Общество

Житель Твери заплатит штраф за то, что оттаскал за волосы свою дочь

Так решил Заволжский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина оштрафован на 5000 рублейМужчина оштрафован на 5000 рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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Инцидент произошел 15 сентября 2019 года в Заволжском районе Твери. Отец поссорился с дочерью и ударил ее один раз рукой в область верхней губы, потом схватил рукой за волосы, от чего потерпевшая испытала физическую боль.

Экспертиза подтвердила, что у потерпевшей имелись кровоподтеки на лице, кровоизлияние в теменно-затылочной области, кровоподтек на левом плече.

- Указанные повреждения не вызвали кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности и расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью, - уточнили в пресс-службе суда.

По решению Заволжского районного суда, за совершение административного правонарушения мужчина оштрафован на 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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