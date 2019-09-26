Автоледи отвлеклась от дороги и наехала на пешехода в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-26T13:32:10+03:00

В Тверской области на "зебре" сбили пешехода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Авария случилась утром, 26 сентября, у дома №27 по улице Ленина в Селижарово Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 40-летняя женщина, управляя автомобилем, отвлеклась от дороги и сбила пешехода, который переходил порогу по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу для оказания помощи.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU