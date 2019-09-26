Автоледи отвлеклась от дороги и наехала на пешехода в Тверской области
ДТП произошло в Селижарово
В Тверской области на "зебре" сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась утром, 26 сентября, у дома №27 по улице Ленина в Селижарово Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 40-летняя женщина, управляя автомобилем, отвлеклась от дороги и сбила пешехода, который переходил порогу по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу для оказания помощи.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU