2019-09-26T13:23:24+03:00
Общество

В Тверской области арбузами торговали без ведома Россельхознадзора

Нарушения специалисты регионального ведомства выявили в Осташкове
Ольга ТРОФИМОВА
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Арбузы из Вологодской и Астраханской областей продавались нелегальноАрбузы из Вологодской и Астраханской областей продавались нелегальноФото: Юлия Лоза
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Факты нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений были выявлены 25 сентября сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке города Осташков.

Установлено, что граждане завезли и продавали партии арбузов из Астраханской и Вологодской областей без уведомления надзорного органа о доставке подкарантинной продукции.

В отношении недобросовестных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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