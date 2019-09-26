В Тверской области арбузами торговали без ведома Россельхознадзора
Нарушения специалисты регионального ведомства выявили в Осташкове
Арбузы из Вологодской и Астраханской областей продавались нелегальноФото: Юлия Лоза
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Факты нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений были выявлены 25 сентября сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке города Осташков.
Установлено, что граждане завезли и продавали партии арбузов из Астраханской и Вологодской областей без уведомления надзорного органа о доставке подкарантинной продукции.
В отношении недобросовестных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU