2019-09-26T13:17:18+03:00
Происшествия

У жительницы Твери украли телефон, который она оставила на скамейке в парке

Злоумышленник установлен
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина оставила телефон на лавке, а его укралиЖенщина оставила телефон на лавке, а его укралиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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С заявлением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 34-летняя жительница областного центра. Заявительница сообщила, что у нее украли телефон, который она положила в сумку и оставила без присмотра на лавке в Московском районе города.

Сотрудниками уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 39-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что телефон уже успел продать.

По статье "Кража" мужчине грозит до двух лет тюрьмы. На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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