Приход Никитской церкви в Твери приглашает на первый престольный праздник

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-26T11:27:24+03:00

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28 сентября в Никитском приходе, что Затверечье Твери, пройдет на первый главный престольный праздник в честь вмч. Никиты Готфского.

Праздник начнется в 9.00 с Божественной литургии. По окончанию службы гостей и прихожан ожидают угощения и вернисаж.

Приглашают всех желающих.

Трехпрестольная церковь в честь великомученика Никиты считается старейшей постройкой Затверечья. Каменный храм построили в 1763 году. Последний ремонт церкви проводился в 1926 году. Настоятель восстанавливаемой церкви - клирик Тверской епархии протоиерей Георгий Белодуров. Приход храма был организован в начале декабря 2018 года. Первая литургия здесь прошла 7 февраля 2019 года по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы.

Адрес храма: Тверь, ул. Шишкова, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU