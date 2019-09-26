Росгвардейцы задержали мужчину, который обокрал магазин в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-26T10:45:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Безработный 39-летний житель Твери зашел в продуктовый магазин в городе Конаково Тверской области, взял в торговом зале продукты питания на сумму 4 000 рублей и скрылся.

О краже сообщили сотрудникам вневедомственной охраны, находящимся на маршруте патрулирования.

- В ходе проведенных мероприятий сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими задержали подозреваемого, - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU