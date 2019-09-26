Росгвардейцы задержали мужчину, который обокрал магазин в Тверской области
Подозреваемый "затарился" на 4 000 рублей
Сотрудники Росгварии задержали мужчину, который обокрал магазинФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
Безработный 39-летний житель Твери зашел в продуктовый магазин в городе Конаково Тверской области, взял в торговом зале продукты питания на сумму 4 000 рублей и скрылся.
О краже сообщили сотрудникам вневедомственной охраны, находящимся на маршруте патрулирования.
- В ходе проведенных мероприятий сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими задержали подозреваемого, - сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU