2019-09-26T10:45:31+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали мужчину, который обокрал магазин в Тверской области

Подозреваемый "затарился" на 4 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Сотрудники Росгварии задержали мужчину, который обокрал магазинСотрудники Росгварии задержали мужчину, который обокрал магазинФото: Олег ЗОЛОТО
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Безработный 39-летний житель Твери зашел в продуктовый магазин в городе Конаково Тверской области, взял в торговом зале продукты питания на сумму 4 000 рублей и скрылся.

О краже сообщили сотрудникам вневедомственной охраны, находящимся на маршруте патрулирования.

- В ходе проведенных мероприятий сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими задержали подозреваемого, - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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