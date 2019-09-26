Прокуратура проверила здание Бежецкой ЦРБ, которое находится в аварийном состоянии

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-26T10:26:28+03:00

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Бежецкой межрайонной прокуратурой проведена проверка состояния терапевтического отделения Бежецкой ЦРБ. том, что больница находится в удручающем состоянии, писали тверские СМИ.

- В ходе проведенной прокуратурой проверки обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм помещений отделения, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Конструктивные элементы здания фактически изношены, не радуют и эксплуатационные характеристики строения. Согласно экспертному заключению устранить указанное возможно только путем проведения капитального ремонта.

- Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к ГБУЗ "Бежецкая ЦРБ", а также Министерству здравоохранения Тверской области об обязании принять меры, направленные на устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в здании терапевтического отделения (выполнить капитальный ремонт терапевтического отделения), - отмечают в ведомстве.

Судом требования прокуратуры удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU