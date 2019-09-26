2019-09-26T10:05:01+03:00
Происшествия

Жителю Тверской области грозит 15 лет тюрьмы за убийство знакомого

Прокурором утверждено обвинительное заключение
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина убил гостя, который пришел к нему выпитьМужчина убил гостя, который пришел к нему выпитьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Перед судом предстанет житель Спировского района Тверской области. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в июне 2019 года потерпевший пришел в дом к своим знакомым. Собравшиеся выпили и начали ссориться. Словесный конфликт перерос в драку, и обвиняемый начал избивать гостя кулаками и ногами по лицу, голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

За совершенное преступление фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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