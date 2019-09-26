Жителю Тверской области грозит 15 лет тюрьмы за убийство знакомого
Перед судом предстанет житель Спировского района Тверской области. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, в июне 2019 года потерпевший пришел в дом к своим знакомым. Собравшиеся выпили и начали ссориться. Словесный конфликт перерос в драку, и обвиняемый начал избивать гостя кулаками и ногами по лицу, голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
За совершенное преступление фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU