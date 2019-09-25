В Тверь из области экстренно доставили двух пациентов
В сентябре вертолет МИ-8АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы Твери вылетал в Бежецк.
Из первичного сосудистой отделения Бежецкой ЦРБ в ОКБ были эвакуированы двое пациентов с коронарной патологией для дальнейшего оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
- Вовремя оказанная медицинская помощь дает возможность спасти жизнь больному и снижает опасность развития необратимых изменений в миокарде, - сообщают в областном минздраве.
Провести тщательное обследование возможно только в Твери. С начала года санитарной авиацией в областную клиническую больницу эвакуировано более 100 человек с острой коронарной патологией (инфарктом миокарда).
ИСТОЧНИК KP.RU