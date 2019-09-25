В Тверь из области экстренно доставили двух пациентов

25 Сент. 23:22 2019-09-25T23:22:47+03:00

В ОКБ доставили двух пациентов с инфарктом Фото: областной минздрав

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В сентябре вертолет МИ-8АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы Твери вылетал в Бежецк.

Из первичного сосудистой отделения Бежецкой ЦРБ в ОКБ были эвакуированы двое пациентов с коронарной патологией для дальнейшего оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

- Вовремя оказанная медицинская помощь дает возможность спасти жизнь больному и снижает опасность развития необратимых изменений в миокарде, - сообщают в областном минздраве.

Провести тщательное обследование возможно только в Твери. С начала года санитарной авиацией в областную клиническую больницу эвакуировано более 100 человек с острой коронарной патологией (инфарктом миокарда).

ИСТОЧНИК KP.RU