2019-09-25T23:01:08+03:00
Общество

Тверская неделя моды Осень-Зима уложится в один, но очень насыщенный день

Самое яркое начнется на показах
Ирина ТАРАСОВА
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Самое яркое начнется на показахСамое яркое начнется на показахФото: Ирина ТАРАСОВА
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19 октября в Твери пройдет традиционная Неделя моды - Tver Fashion Week. Однако на этот раз будет много нового, начиная с площадки, формата и заканчивая наполнением мероприятия.

Впервые Тверская неделя моды пройдет на площадке Бизнес-центр "Этажи". Для поклонников моды на 2 этаже будет предоставлено целых 1700 квадратных метров. Интересно будет на каждом шагу.

Зал с колоннами в стиле хайтек, зоны от партнеров Недели, фудкорты, где можно будет перекусить или выпить чай и кофе. Желающие смогут принять участие в мастер-классе по золотошвейному мастерству.

Но самое яркое начнется на показах. Каждый из них будет начинаться в свое время.

В 13.00 - показы детских коллекций Осень-Зима 2019/20

В 15.00 - показы коллекций магазинов Осень-Зима 2019/20

В 19.00 - показы дизайнерских коллекций Осень-Зима 2019/20 Билеты в продаже.

Бизнес-центр "Этажи"

ул. Двор Пролетарки, 7.

19 октября с 12.00 до 22.00.

Вся информация по телефону: 75-19-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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